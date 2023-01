HardCuore#321. Diario de un librero | Shaun Bythell

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Se emite todos los martes de siete a 8 de la tarde con repeticiones los jueves de madrugada y el domingo de 10 a 11 horas.

Shaun Bythell regenta The Bookshop, la librería de viejo más grande de Escocia. Contiene 100.000 volúmenes, dos kilómetros de estanterías, pasillos laberínticos y acogedoras chimeneas, todo ello en un hermoso pueblo situado a orillas del mar. ¿El paraíso de un bibliófilo, verdad? Bueno, no exactamente…

TEXTOS

Diario de un librero, de Shaun Bythell. Malpaso, 2018

MÚSICAS



The Fall, por Rhye | Woman, 2013 (sintonía)



Europa (Earth’s Cry, Heaven’s Smiles), por Herbert Viana | HV Sessions, vol I, 2020



Libros y gente, por Pérez | Pérez, 2010



Autorretrato, por Juan Pinilla | Humana raíz, 2021



Cinema, por Rodrigo Leao | Cinema, 2004



Visage pâle, por Benjamin Biolay | Grand Prix, 2021



I am Writing a Novel por Father John Misty | Fear Fun, 2012



Rayuela, por Gotan Project | Tango 3.0, 2010



I read a Lot por Nick Lowe | The Old Magic, 2010



A Shop with Books in, por The Bookshop Band | Accidents and Pretty Girls, 2017



The Book Lovers, por The Divine Comedy | Promenade, 1994



Live Strong, por Ezra Collective | Where I’m Meant to Be, 2022.

https://www.ivoox.com/hardcuore-321-diario-librero-shaun-bythell-audios-mp3_rf_101540664_1.html