HardCuore#323. Las Inmersiones de la Batisfera | febrero 2023

El bar-librería La Batisfera del Cabanyal anuncia la puesta en marcha de una nueva iniciativa musical en la ciudad de Valencia. Un ciclo de conciertos con aforo limitado de 60 personas sentadas en la búsquedas de las mejores condiciones posibles para público y artistas. Los cuatro viernes de este mes de febrero de 2023 abriremos nuestras puertas a todos aquellos interesados en compartir con nosotros los sonidos más excitantes del panorama musical de nuestra ciudad.

LISTA DE CANCIONES

Xivito, por Screaming Pillows | Screaming Pillows & the Liao Brass, 2022 (sintonía)

Por los besos que me das, por Burguitos | Por los besos que me das, 2007

En la calle Cádiz, por Burguitos | Asepsia, 2020

¿Sólo mil días me das?, por Burguitos | Asepsia, 202

0Old Fashioned Morphine, por Sycamore Sisters | Old Fashioned Morphine, 2022

Jasmine, por Aliya Cycon Project | Jasmine, 2018

El vuelo del ukuprugnik, por Screaming Pillows & the Liao Brass, 2022

DTS (Dubitatur Tensión sexualem), por Alex Cesarini (ft. Payoh Soul Rebel) | Black Mantra, 2022

Be true, be sexy, por Johnny B Zero | Violets, 2022La cita previa, por Xixa Morá | La cita previa, 2023.

https://www.ivoox.com/hardcuore-323-las-inmersiones-batisfera-febrero-audios-mp3_rf_102403676_1.html