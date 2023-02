La Kafeta de Radio Malva #018. Aubiana

El programa que te abre las puertas de la radio. Debate, noticias, selecciones de emisiones anteriores, entrevistas, todo perfecto para hacer una amena tarde en compañía de las ondas radiales. Tres horas de radio en directo desde los estudios de la calle Barraca en el corazón del Cabanyal. Con Carolina Trujillo, Alfonso Moreira, Romà Seguí y David Barberá.

A lo largo de su vida Max Aub (París, 1903-México DF, 1972) acumuló cuatro nacionalidades: la francesa, la alemana, la española y la mexicana. Nacido en París, cuando se trasladó a España adoptó el castellano como lengua de creación. Tras la Guerra Civil se exilió en México, donde residió hasta su muerte. Aunque inició su producción antes de la Guerra Civil española, el despliegue de su verdadera personalidad literaria se produjo durante el exilio. Su extensa obra se caracteriza por el tono realista y el fuerte contenido sociopolítico.

SUMARIO

1. Max Aub, una biografía.

2. Entrevista con Francisco Tortajada. Gerente de la Fundación Max Aub de Segorbe.

3. Max Aub, bibliografía comentada.

4. Entrevista con Vicente Ferrer, editor de la Media Vaca.

5. La Gallina Ciega, un dietario sonoro de Radio Malva.

MINUTAJE

14:11’’. Nuestro Teatro. Max Aub y El laberinto mágico. Serie documental del Centro Dramático Nacional) | audio

24:12’’. Max Aub en el laberinto, por Baltasar Porcel. Revista Destino #670, 4.10.2023 | audio

46:07’’. Entrevista con Francisco Tortajada. Gerente Fundación Max Aub de Segorbe.

1:12:20’’. Ese olor, un cuento de Max Aub | Litercast de RNE | audio

1:19:50’’. Max Aub, bibliografía comentada.1:45:34’’. La verdadera historia de Francisco Franco, en la voz de Max Aub | audio

1:52:30’’. Entrevista con Vicente Ferrer, editor de la Media Vaca.

2:15:11’’. La Gallina Ciega #002. 5 de septiembre de 1969. Sagunto y El Cabanyal | audio

2:36:27’’. La Gallina Ciega #003. 27 de agosto de 1969. Carmen Balcells | audio

2:49:40’’. La Gallina Ciega #007. 28 de agosto de 1969. Con Luys Santamarina

CANCIONES

Live Strong, por Ezra Collective | Where I’m Meant to Be, 2022

Viva la vida, por Pacoenlaluna | Viva la vida, 2019

A ninguna parte, por Manolo Tena (Suburbano) | París-Tombuctú, 1999

No digo que no (vaca y pollo), por Rita Pallés & Elisabet Roma | Como la piel, 2021

Se nota en el ambiente que tenemos que marchar. por Chico Trujillo | Reina de todas las fiestas, 2015.

https://www.ivoox.com/kafeta-radio-malva-018-aubiana-audios-mp3_rf_102577555_1.html