HardCuore#324. Ni una paella más | Juan José Millás

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Se emite todos los martes de siete a 8 de la tarde con repeticiones los jueves de madrugada y el domingo de 10 a 11 horas.

Llevamos años comunicándonos con Juan José Millás a través de sus columnas en la prensa. Estas suponen una ruptura con los límites tanto de las temáticas de actualidad, como de la identificación del autor firmante con la persona, o personaje, que se expresa o narra en el texto. Hoy dedicamos este HC de hoy a la literatura de pequeño formato, esa que nos asalta desde las páginas de la prensa diaria.

TEXTOS

Ni una paella más, de Juan José Millás, leído por Alfonso Moreira



Reescritura, de Juan José Millás, leído por Santiago Lemoine



El vehículo, de Juan José Millás, leído por Carolina Trujillo



Continúe usted, de Juan José Millás, leído por Raúl Abeledo



Ofertas, de Juan José Millás, por Luis Díscola



Sospecha, de Juan José Millás, por Sofía Frigerio



Mundo raro, de Juan José Millás, por Alex Ripoll

LISTA DE CANCIONES



Tres veces guapa, por Xavier Cugat | Xavier Cugat in Spain, 1959 (sintonía)



Viva la vida, por Pacoenlaluna | Viva la vida, 2021



Los viejos espías de siempre, por Monserrat | Navega, 2017



Spanish Swing, de Tingvall Trio | Dance, 2020



Semillas de poesía, por Versonautas (ft. Jorge Drexler) | Astroazul, 2020



All in por Martin Léon | Les Atomes, 2010



Light in the Dark, de Philip Glass | Tales from the Loop (BSO), 2020



Que vuelva la magia, por Karmento | Este devenir, 2020



Il venait d’avoir 18 ans, de Ibrahim Maalouf | Dalidah by Ibrahim Maalouf, 2017



Inés, por Niza | Canciones de temporada, 2016



Mess & Mistakes, por Sweet Barrio | Cinema Usera, 2019



Rearranging Furniture, de Gabriel Jared | By the Sea (BSO), 2015



No és pas ningú, por Muchacho y los Sobrinos | Carabutsí, 2016



Prayer, de Cory Wang & Jon Batiste | Meditations, 2020



Anywhere, por Maddinson Cunningham | Revealer, 2022



Hielo, por Malandro Club (ft. Gorka Hermoso) | Malandro Club, 2016.

https://www.ivoox.com/hardcuore-324-ni-paella-mas-juan-jose-audios-mp3_rf_102585743_1.html