La Gallina Ciega #010. Simenon duda

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.



Georges Simenon (Lieja, 1903 – Lausana, 1989) escribió ciento noventa y una novelas con su nombre, y un número impreciso de novelas y relatos publicados con pseudónimo, además de libros de memorias y textos dictados. El comisario Maigret es el protagonista de setenta y dos de estas novelas y treinta y un relatos, todos ellos publicados entre 1931 y 1972. Célebre en el mundo entero, reconocido ya como un maestro, hoy nadie duda de que sea uno de los mayores escritores del siglo XX.



LIBROS

Tres habitaciones en Manhattan, de Georges Simenon. Anagrama-Acantilado, 2021 #Simenonduda

El fondo de la botella, de Georges Simenon. Anagrama-Acantilado, 2021 #Simenonduda

Maigret duda, de Georges Simenon. Anagrama-Acantilado, 2021 #Simenonduda

El noviazgo de Monsieur Hire, de Georges Simenon. Noguer & Caralt, 2021 #Simenonduda

La nieve estaba sucia, de Georges Simenon. Acantilado, 2014 #Simenonduda

Spanish Beauty, de Esther García Llovet. Anagrama, 2022 #proximaslecturas



MÚSICA

Minor Swing, de Thomas Dutronc | Frenchy, 2020

Danzarín, de Yamandú Costa | Caminantes, 2021

Danny Boy, de Josemi Carmona, Javier Colina, Bandolero | Vida, 2022

Strolling in Paris, por Toku | Toku in Paris, 2020.

