HardCuore#326. 6. MUV! 2023 Valencia Música Urbana

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

Bajo la idea de extender la música más allá de los circuitos convencionales y generar un encuentro entre músicos y creadores con el público, MUV! 2023 recala este año en el Cabanyal-Canyamelar. Durante dos días, el 24 y 25 de febrero, el antiguo barrio de pescadores se llenará de música en vivo que recorrerá espacios tan singulares como el Teatro El Musical, la librería cafetería La Batisfera, el emblemático edificio de El Casinet, sede de la Sociedad Musical Unión de Pescadores, la antigua Fábrica de Hielo o el jardín del Lindala Restobar. Además, abre las puertas a nuevas propuestas nacidas durante estos últimos tiempos, que no han tenido la posibilidad de estrenar o dar visibilidad a sus trabajos.

CANCIONES



Jasmine, por Aliya Cycon Project | Jasmine, 2018 (sintonía)

La cita previa, por Xixa Morá | La cita previa, 2007

DTS (Dubitatur Tensión Sexualem), por Alex Cesarini (ft. Payoh Soul Rebel) | Black Mantra, 2022

Be true, be sexy, por Johnny B Zero | Violets, 2022

Xivito, por Screaming Pillows | Screaming Pillows & the Liao Brass, 2022

Hace tiempo que vengo al taller, por Teresa Berganza (Ft. Antonio Blancas) | La del manojo de rosas de Pablo Solozabal, 1934

Hoii va llové, por Lily del Sol | Raiz mestiza, 2019

Pastillera, por Dwomo | Disco Dios, 2009

Vivo del aire, por El sonido de la cigarra | Vivo del aire, 2021

Preludio de Agua. Azucarillos y aguardiente, por Teresa Berganza (ft. English Chamber Orchestra con Enrique García Asensio | Género chico, 2013.

https://www.ivoox.com/hardcuore-326-6-muv-2023-valencia-musica-urbana-audios-mp3_rf_103510768_1.html