La Kafeta de Radio Malva #019. MUV! 2023

El programa que te abre las puertas de la radio. Debate, noticias, selecciones de emisiones anteriores, entrevistas, todo perfecto para hacer una amena tarde en compañía de las ondas radiales. Tres horas de radio en directo desde los estudios de la calle Barraca en el corazón del Cabanyal. Con Carolina Trujillo, Alex Ruiz, Max Russo y Alfonso Moreira.La música toma este fin de semana (24 y 25 de febrero) el Cabanyal. Cerca de un centenar de músicos, cantantes y compositores de la escena valenciana e internacional llenarán de ritmos el barrio con una gran fiesta sonora orquestada por el MUV! y amplificada con arte urbano, talleres, exposiciones, actividades familiares o sesiones de djs.

MINUTAJE

12:40’’. Xixa Morá | entrevista

42:00’’. Peter Schwanewilms | entrevista concierto de los Peyfers

1:13:40’’. Antonio J. Iglesias | entrevista

2:21:30’’. Aliya Cycon y Timothy Kotnik | entrevista

2:35:00’’. Max Russo y el Barril del Blues

MÚSICA

Guaglione, por Pérez Prado | Guaglione, 1958 (sintonía)

DTS (Dubitatur Tensión Sexualem), por Alex Cesarini (ft. Payoh Soul Rebel) | Black Mantra, 2022

La cita previa, por Xixa Morá | La cita previa, 2023

El Star terrestre, por Xixa Morá | El Star terrestre, 2023 (en directo)

Be true, be sexy, por Johnny B Zero | Violets, 2022

Xivito, por Screaming Pillows | Screaming Pillows & the Liao Brass, 2022

Fotógrafo, por Johnny B Zero | en directo al TEM, MUV! 2023

Badlands por Johnny B Zero | Birds, 2018

Ludmila, por Los chicos de la radio (Antonio J. Iglesias) | Valencia Miope, 2023

Los diarios de ultramar, por Pensionista (Antonio J. Iglesias) | Valencia Miope, 2023

Fiel espada triunfadora, por Manuel de Diego | en directo a la Fábrica de Hielo, MUV! 2023

Hoii va llové, por Lili del Sol | Raiz mestiza, 2019

All Around, por Ay Trick (ft. Alfie Copovi) | All Around, 2021

Slow Down, por Ural Thomas and The Pain | The right Time, 2018

Vivo del aire, por El sonido de la cigarra | Vivo del aire, 2021

Jasmine, por Aliyah Cycon Project | Jasmine, 2018

A Solitary Man, por Johnny Cash | American III, 2000

Se nota en el ambiente que tenemos que partir, por Chico Trujillo | Reina de todas las fiestas, 2015.

https://www.ivoox.com/kafeta-radio-malva-019-muv-2023-audios-mp3_rf_103684149_1.html