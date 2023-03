HardCuore#330. La condición despistada | Jesús García Cívico

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

La condición despistada es una invitación a un viaje cultural por los territorios de la distracción y el olvido. Entre la filosofía y el cine, la sociología y la literatura, el derecho y la historia, el diario y la crítica cultural, este ensayo de Jesús García Cívico es, entre otras muchas cosas, un vagabundeo por las nubes, una fenomenología de la pérdida y un perdulario o nómina de objetos perdidos, tanto personales como políticos: la solidaridad, la conciencia de clase o la generalizada amnesia ante la corrupción.

La condición despistada, de Jesús García Cívico. Editorial Candaya, 2022

When I Look Back, por Lev Snowe | When I Look Back, 2018 (sintonía)

Just my Imagination, por The Temptations | Sky’s the Limit, 1971

Where is my Mind, por Pixies | Surfer Rosa, 1988

Memento mori, por Crywank | Tomorrow is nearly Yesterday, 2015

I can’t Escape Myself, por The Sound | Jeopardy, 1980

Cloudy, por Simon & Garfunkel | Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, 1966

I Walked with a Zombie, por Roky Erikson | The Evil One, 2013

Lied Vom Kindsein, por Pillow | From Dusk to Down, 2012

Better Distractions, por Faye Webster | I Know I’Am Funny, Haha, 2021

Soy un ignorante, por La Marabunta | La Marabunta, 1993

Elevator Operator, por Courtney Barnett | Sometimes I Sit and Think…, 2015

Solitude and Wanderer, por N/Y Funk Shot | Out of Border, 2007

Trouble in Mind (The Return), por Marianne Faithfull | Faithfull, 1994.

