La Kafeta de Radio Malva #020. Estado de poesía (escénica) | Rimbomba 2023

El programa que te abre las puertas de la radio. Debate, noticias, selecciones de emisiones anteriores, entrevistas, todo perfecto para hacer una amena tarde en compañía de las ondas radiales. Tres horas de radio en directo desde los estudios de la calle Barraca en el corazón del Cabanyal. Con Carolina Trujillo, Jesús Ge y Alfonso Moreira.

Rimbomba, Cicle de Poesia Viva de València trae a la ciudad las voces más representativas de la poesía escénica actual. Un ciclo que tiene como objetivo abrir un espacio dentro de la programación teatral a esta modalidad poética. La palabra dicha, la experimentación con cantos o fonemas, la hibridación con músicas o el acompañamiento audiovisual son las diferentes modalidades que podremos disfrutar en este ciclo que pretende mostrar al público valenciano las posibilidades escénicas que tiene la palabra poética.

MINUTAJE

14:30’’. Jesús Ge, poeta y director de Rimbomba | entrevista

1:09:30’’. David Trashumante, poeta y director de Vociferio | entrevista

1:34:40’’. Iris Almenara, cantante y poeta | entrevista

2:33:20’’. Isabel Martín, poeta | entrevista

POEMAS

Van a por nosotros, de Accidents Polipoetics | 12:17’’

Estamos trabajando para usted, por Jesús Ge en Extitxu Vitoria 2018 | 18:24’’

La barba irritada (antihomenaje a Rita Barberá), por Jesús Ge en La Nau 2011 | 29:09’’

Querer es joder, por Jesús Ge en Incultura Fest 2016 | 52:37’’

Vierda, por Dani Orviz en Club Cronopios en 2018 | 1:06:11’’

Los poetas contra los poetas, por David Trashumante en Tetería Pachamama en 2015 | 1:26:44’’

Poema para bastantes personalidades, por Gonzalo Escarpa en Sala Off en 2016 | 2:04:45’’

MÚSICA

Pal barrio, por Tito Ramírez | El Prince, 2023 (sintonía)

Estado de poesía, por Chico César | Estado de poesía, 2015

Niente da offrire, por Ada Oda | Un amore debole, 2022

Fandango de las Indias, por Anna Colom | Fandango de las Indias, 2022

Ladrillos master, por Iris Almenara | Sin anestesia, 2021

Come prima, por Ibrahim Maloouf (ft. Ben l’Oncle Soul) | Dalida by Ibrahim Maloouf, 2017

Live Strong, por Ezra Collective | Where I’m Meant to Be, 2022

Por la verde, verde oliva, por Sheila Blanco | Cantando a las poetas del 27, 2020

Te ríes al verme bailar, por Pep Mirambell | Te ríes al verme bailar, 2022

Se nota en el ambiente que tenemos que partir, por Chico Trujillo | Reina de todas las fiestas, 2015.

https://www.ivoox.com/kafeta-radio-malva-020-estado-de-audios-mp3_rf_105189487_1.html