A Nuestra Onda Programa 20 Programa Trovada Municipalista, Trabajadoras del hogar y cuidados y XII Mostra del Llibre Anarquista de Valencia, emitido jueves 30 de Marzo 2023 por Radio Malva 104.9FM

A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianeidad que rodea El Cabanyal.

Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 20 Programa Trovada Municipalista, Trabajadoras del hogar y cuidados y XII Mostra del Llibre Anarquista de Valencia, contamos con la visita en Estudio de Pilar Garcia (RECOVA) y Piro (XII Mostra del Llibre Anarquista de Valencia) y la entrevistas telefónica a Malika Oochitachen (Activista Pro Derechos Mujeres Trabajadoras del Hogar y cuidados).

Lista de canciones

1. Buttercup – Shonen Knife

2. C´mon let´s go – Girlschool

3. The Barracuda – 5,6,7,8´s

4. New Radio – Bikini Kill

5. Strawberry Julius – Bikini Kill

6. Bad Feminist – K Pasa USA

7. Esto es lo que nos mueve – Gala

8. I heard it through the grapevine – The Slits

9. Mind your own business – Delta 5

https://www.ivoox.com/a-nuestra-onda-20-trovada-municipalista-trabajadoras-del-hogarycuidados-audios-mp3_rf_105473727_1.html