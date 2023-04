La Gallina Ciega #011. Spanish Beauty, de Esther García Llovet

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Si en sus novelas de la Trilogía instantánea de Madrid (Cómo dejar de escribir, Sánchez y Gordo de feria) Esther García Llovet construyó una ciudad nocturna, marginal y casi surreal, en esta Spanish Beauty, la primera entrega de la Trilogía de los países del Este, nos ofrece un Benidorm plagado de mafiosos ingleses, rusos millonarios, billares cutres de sótano y rascacielos a medio construir: una ciudad en la que manda Michela, la policía corrupta que necesita a toda costa recuperar un mechero que perteneció a los legendarios Kray Twins del Londres de los sesenta. Gente barata y nuevos ricos, fiestas de madrugada y operaciones ilegales en hoteles de segunda: una novela negrísima, empapada de DYC y Beefeater.

Esther García Llovet vive en Madrid desde 1970, donde estudió Psicología Clínica y Dirección de Cine. Ha publicado Coda (2003), Submáquina (2009), Las crudas (2009) y Mamut (2013), además de relatos en diversas antologías y revistas. Es traductora del inglés y colabora habitualmente en la revista Jot Down. Ha publicado Cómo dejar de escribir (2017); Sánchez (2019) y i (2021). Su última novela es Spanish Beauty,

LIBROS

Spanish Beauty, de Esther García Llovet. Anagrama, 2022 #SpanishBeauty

Rebelión en la granja, de Georges Orwell #leyendoaciegas

Simenon duda, de Georges Simenon. Acantilado & Anagrama, 2021 #PESI

Lumpen Supernova, de Emilio Martín Vargas. Visor #proximaslecturas

MÚSICA

Blue Drag, de Allen Toussaint | The Bright Mississipi, 2009

Benidorm, de Los Hormigones | The Big Ants 2, 2018

I could write a Book, por Anita O’Day | Swings Rodgers and Hart, 1960.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-011-spanish-beauty-esther-audios-mp3_rf_105616539_1.html