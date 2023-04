La Gallina Ciega #012. Lumpen Supernova, de Emilio Martín Vargas

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Emilio Martín Vargas (Valencia, 1979). Lumpen supernova es la canción que tatareaba el viejo Diógenes mientras recorría el ágora de noche con un candil, buscando un hombre. Lumpen supernova es una nueva entrega de la saga Fast & Furious dirigida por Yorgos Lanthinos. Lumpen supernova es el nombre del grupo de WhatsApp donde están todas las personas que alguna vez fuiste. Lumpen supernova es un partido político asiático que pretende legalizar el mercado de falsificaciones. Lumpen supernova es el segundo libro de Emilio Martín Vargas. El primero fue Lloráis porque sois jóvenes, Premio Internacional de poesía «Hermanos Argensola».

LIBROS

Lumpen Supernova, de Emilio Martín Vargas. Visor, 2019 #LumpenSupernova

Zona y otros poemas de la Ciudad y el Corazón, de Guillaume Apollinaire. Bartleby, 2021 #PESI

Arkano 13: cuentos crueles, de Pilar Pedraza. Valdemar, 2022 #proximaslecturas

POEMAS

Memorias de Jagermeister, de Emilio Martín Vargas

Pasión de radicales, de Emilio Martín Vargas

Los poetas contra los poetas, de David Trashumante

Veraneo en Hipeasia, de Emilio Martín Vargas

Canino, de Emilio Martín Vargas

Perreo en el hilo musical de Mercadona, de Emilio Martín Vargas

La noche es oscura y alberga horrores, de Emilio Martín Vargas

Dalsy, de Emilio Martín Vargas

Una pequeña paz mundial, de Emilio Martín Vargas (inédito).

MÚSICA

De la beauté là où il n’y en a plus , de Benjamin Biolay | Saint Claire, 2022 (sintonía)

Obertura, de Marta Gómez | Filarmónico, 20 años, 2022

Paris, de Ben Harper | Winter is for Lovers, 2020

Mister Sandman, por The Chordettes | Golden Hits, 1958.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-012-lumpen-supernova-emilio-audios-mp3_rf_106819528_1.html