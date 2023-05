Hardcuore#336. Las Inmersiones de La Batisfera | mayo 2023

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

El bar-librería La Batisfera del Cabanyal anuncia el cuarto ciclo ya de la iniciativa musical que pusimos en marcha el pasado mes de mayo de 2022 en la ciudad de Valencia. Un ciclo de conciertos con aforo limitado de 60 personas sentadas en la búsquedas de las mejores condiciones posibles para público y artistas. Desde entonces han sido ya tres los ciclos de conciertos que han tenido lugar en nuestro local con plena satisfacción de músicos, público y organización.

CONCIERTOS

Viernes 5 mayo: Òscar Briz

Viernes 12 mayo: Tributo a Gal Costa con Amada Maria

Viernes 19 mayo: Russafians de Miguel Ángel Escorcia

Viernes 26 mayo: cuadro flamenco de Analuisa Cardona.

CANCIONES

Pal barrio, por Tito Ramírez | El Prince, 2023 (sintonía)

La llum és presenta si la crides, por Òscar Briz | Amor & psicodèlia en temps de virus , 2021

No digues que no pot ser, por Òscar Briz | Youth, 2013

Per la Punta (l’Horta i El Cabanyal), por Òscar Briz | Al Barnasants, 2017

Que pena (ele já não gosta mais de mim), por Gal Costa | Gal Costa, 1969

Chi suona Rock’n’roll, por Miguel Ángel Escorcia (ft. Cris Mantello) | Chi suona Rock’n’roll, 2023

SIn decir adiós, por Miguel Ángel Escorcia | SIn decir adiós, 2023

Alfileres de colores, por Diego Carrasco (ft. Miguel Poveda) | No m’arrecojo (50 años en familia), 2017.

