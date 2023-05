HardCuore#337. Una noche en Les Palmeres #RutaDestroy

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

En esta ocasión nos van a zambullir en los sonidos nostálgicos de nuestra juventud dedicando nuestro programa semanal a aquel fenómeno valenciano de finales de los años 80 que se convino en llamar ruta del Bakalao. Suban el volumen de su radio porque aquí comienza la sesión de esta tarde.

FUENTES

En éxtasis: El bakalao como contracultura en España, de Joan Oleaque. Barlín Libros, 2021

València Destroy: Reportaje sonoro sobre la Ruta del Bakalao. Podium podcast, 2017

La Ruta, una serie de TV de Atresplayer (Borja Soler, Carlos Marqués-Marcet, Belén Funes, 2022)

CANCIONES

This is Seagull, por The Snake Corps | Smother Earth, 1990 (sintonía)

Nowhere Girl, por B Movie | Climate of Fear, 1982

This is the One, por Stone Roses | Stone Roses, 1989

Blue Monday, por New Order | Blue Monday, 1983

Solidarity, por Angelic Upstairs | Reason Why?, 2005

Eighties, por Killing Joke | Night Time, 1985

Pastillera, por Dwomo | Disco Dios, 2009

Dead Eyes Opened, por Severed Heads | Dead Eyes Opened, 1984

Under Construction, por 1000 Mexicans | Music When You Work, 1993

Dance with Me, por Lords of the New Church | IKs nothing Sacred?, 1983

Eisbär, por Grauzone | Grauzone, 1981

Here comes the Sun, por Nina Simone | Here comes the Sun, 1971.

