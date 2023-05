Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Hoy nos dedicamos a ponerle banda sonora al libro de Florian Werner: La materia oscura, historia cultural de la mierda, publicado por la editorial Tusquets en 2013.

LIBROS

La materia oscura, historia cultural de la mierda de Florian Werner. Tusquets, 2013

CANCIONES

Welcome, por Justin Hurwitz | Babylon (BSO), 2022 (sintonía)

Un día de mierda, por Sidonia | Sierra y Canadá, 2014

Je vous emmerde, por Philippe Katerine | Les créatures et l’homme a trois mains, 1999

Canción de mierda, por Alis | Fracciones, 2021

Les merdes, por Stay Homas | Agua, 2020

Segundo movimiento: mierda de filosofía, por Robe | Mayéutica, 2021

Me cago en su excelencia, por Suburbano | Huellas, 2019

Gente de mierda, por Putochinomaricón | Corazón de cerdo con ginseng al vapor, 2018

Merde, por Keb | Pwennfepa, 2017

Opinión de mierda, por Los Punsetes | LPIV, 2014

No se dice suerte, por El Kanka | Cosas de los vivientes, 2023

Me cago en mis muertos, por Astola & Ratón (ft. O’Funk’illo) 3/4 | Me cago en mis muertos, 2021

Que le den un poco de litio, por Mundo Chillón | Pobre triunfador, 2019

Todos nos parece una mierda, por Astrud | Performance, 2004.

https://www.ivoox.com/hardcuore-338-de-materia-oscura-cancionesdemierda-audios-mp3_rf_108224119_1.html