La Kafeta de Radio Malva #021. Los Nuevos Vecinos

El programa que te abre las puertas de la radio. Debate, noticias, selecciones de emisiones anteriores, entrevistas, todo perfecto para hacer una amena tarde en compañía de las ondas radiales. Tres horas de radio en directo desde los estudios de la calle Barraca en el corazón del Cabanyal. Con Carolina Trujillo, Luis Díscola y Alfonso Moreira.

MINUTAJE

03:22’’. Peter Schwanewilms | entrevista

15:03’’. David Estal, arquitecto | entrevista

1:08:40’’. Pepe Cantó, músico | entrevista

1:48:40’’. Eugenia, vecina | entrevista

2:03:56’’. Martine, vecina | entrevista

2:19:25’’. Carlo, vecino | entrevista

2:37:00’’. Antje, vecina | entrevista

2:50:57’’. María, vecina | entrevista

CANCIONES

Pal barrio, por Tito Ramírez | El Prince, 2023 (sintonía)

99 Luft Ballooms, por Nena | Vida, 1983

València Negra, por Mireia Vives & Borja Penalba | Cançons de fer camí, 2019

El Cabanyal, por Els Pavesos | El pardal de Sant Joan, 1978

Batrebeat del Cabanyal, por Pepe Cantó | Vida, 2016

De los instantes felices, por Pepe Cantó | De los instantes felices, 2021

Per la Punta (per l’Horta i el Cabanyal), por Òscar Briz | Quart Creixent, 2006

Lady Writer, por The Dire Straits | Communiqué, 1979

Alfonsina y el mar de Avishai Cohen | Aurora, 2009

il palazzo di Babele, de Gang | Una volta per sempre, 1995

Oratorio de Navidad (Jauchzet frohlocket), de Johann Sebastian Bach

Se nota en el ambiente que tenemos que partir, por Chico Trujillo | Reina de todas las fiestas, 2015.

https://www.ivoox.com/kafeta-radio-malva-021-los-nuevos-audios-mp3_rf_108653529_1.html