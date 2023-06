La Gallina Ciega #014. Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino #Calvinocumple100

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Así, en la primera página de esta novela, un viajero se encuentra en la pequeña estación de tren de una ciudad de provincias, en un país sin precisar durante una noche invernal. Lleva en la mano una maleta de contenido misterioso que debe entregar a una persona a la que nunca ha visto. Desde este momento, Calvino captura la atención del lector sumergiéndolo en una aventura que se bifurca en diez itinerarios por completo diferentes.

Italo Calvino nació en 1923 en Santiago de las Vegas (Cuba). A los dos años la familia regresó a Italia para instalarse en San Remo (Liguria). Publicó su primera novela animado por Cesare Pavese, quien le introdujo en la prestigiosa editorial Einaudi. Allí desempeñaría una importante labor como editor. De 1967 a 1980 vivió en París. Murió en 1985 en Siena, cerca de su casa de vacaciones, mientras escribía Seis propuestas para el próximo milenio.

LIBROS

Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Siruela #Calvinocumple100

El caballero inexistente, de Italo Calvino Siruela #leyendoaciegas

Los amores difíciles de Italo Calvino. Siruela #PESI

Seis propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino. #Calvinocumple100

Noruega, de Rafa Lahuerta. Drassana #proximaslecturas

MÚSICA

Enlace , de Bill Ryder-Jones | If, 2011

If, de Bill Ryder-Jones | If, 2011

The Reader, por Bill Ryder-Jones | If, 2011

Some Absolute End, por Bill Ryder-Jones | If, 2011.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-014-si-noche-de-audios-mp3_rf_110169190_1.html