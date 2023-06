HardCuore#344. Satierismos

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Hoy vamos a dedicar el programa semanal a esos músicos partidarios de la heterodoxia que guían sus carreras musicales llevándole la contraria a las modas imperantes. Artistas que reniegan de las modas y de las barreras entre géneros musicales para proponernos nuevas melodías y arreglos que sirven de guía de nuestras audiciones.

TEXTOS

El juicio de Satie, de Martín Llade. Sinfonía de la mañana de Radio Clásica de RNE | extracto

La cosa de Juan José Millás. Diario El País, 25.5.2023

DISCOS

Gymnopédie 1, por Afrodisian Orchestra (ft. Carlos Rossi) | Satierismos, 2013 (sintonía)

Gnossienne 3, por Afrodisian Orchestra (ft. Antonio Lizana) | Satierismos, 2013

Sonata for Violin and continuo in G minor, por Daniel Oyarzabal, Pablo Martín Caminero & Antonio Serrano | Bach & BACH, 2023

Allemand from Partita for violin solo in D minor, por Daniel Oyarzabal, Pablo Martín Caminero & Antonio Serrano | Bach & BACH, 2023

Hungarian Dance #5, de Johannes Brahms por Roby Lakatos Ensemble | La Passion (Live at Sydney Opera House), 2020

Las cuatro estaciones: verano, de Vivaldi por Richard Galliano | Vivaldi, 2013

Vals de la media hora (Chopin), por Pepe Rivero Trío | Los boleros de Chopin, 2010

Zapateado (op. 23) de Pablo Sarasate, por Antonio Serrano & Constanza Lechner | Antonio Serrano & Constanza Lechner, 2019

Pavane pour une infante défunte, de Maurice Ravel, por Airelle Besson | Aïrés, 2017

Danza nº 5 de Enrique Granados, por Christian Howes, Federico Lechner y Pablo Martín Caminero | Klazyc, 20003

Cuatro estaciones porteñas: Verano porteño de Astor Piazzola, por Letizia Moreno (ft. London Philharmonic Orchestra) | Piazzola, 2017.

