A Nuestra Onda 30 Homenajes, Manifestaciones y Escuelas de Verano, emitido desde Radio Malva el jueves 29 de Junio de 2023.

A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianidad que rodea El Cabanyal. Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 30 Homenajes, Manifestaciones y Escuelas de Verano, contamos con la participación telefónica de Paqui González Ramírez (Homenaje a Valentín González Ramírez), Rocío Morales (Dones i Prou) y Coldo Baladre – Coordinadora de Colectivos (Escuela de Verano de Acción Social Crítica y Transformativa)

Canciones

1. Take five – Dave Brubeck

2. Quién quiera oir que oiga – Litto Nebbia

3. The World (is going up in flames) – Charles Bradley

4. Kind of Sunhine – Nicola Conte

5. Sure thing – Saint Germain

6. For what is worth – Sergio Mendes & Brasil ´66

7. 11 y 6 – Fito Páez

8. Sookie, Sookie – Grant Green

https://www.ivoox.com/a-nuestra-onda-30-homenajes-manifestaciones-escuelas-audios-mp3_rf_111485547_1.html