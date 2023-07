HardCuore#347. Mis mejores casetes | Sebastián Vitola

Sebastián Vitola vino al mundo en Montevideo allá por la década de los setenta del siglo pasado. Ya veinteañero colabora con Buceo invisible, colectivo conformado por músicos, poetas y artistas visuales relacionados con el barrio del mismo nombre. En 2004 abandonó el subcontinente sudamericano para trasladarse a Valencia, donde fundó Kaf Café en 2009. Ahora con nueva sede sin abandonar el barrio valenciano de Benimaclet, el Kafka se ha convertido en uno de los puntos calientes de la escena poética y musical de la ciudad del Turia.

CANCIONES

La canción quiere, por Alfredo Zitarrosa | Alfredo Zitarrosa, 1972

Días y flores, por Silvio Rodríguez | Dias y flores, 1975

Ji, ji, ji, por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota | Oktubre, 1986

Mañana en el abasto, por Sumo | After chabón, 1987

Rat Race, de Bob Marley & the Wailers | Babylon by Bus, 1978

Country Feedback, de REM | Out of Time, 1991

Bailongo de alcasotro, por José Carbajal, el Sabalero | Entre putas y ladrones, 1990

El ángel azul, por Eduardo Darnauchans | El ángel azul, 2015

Para siempre, por Buceo invisible | El pan de los locos, 2015

Fuckin A, por Diego Presa | Trece canciones, 2014.

https://www.ivoox.com/hardcuore-347-mis-mejores-casetes-sebastian-vitola-audios-mp3_rf_112730488_1.html