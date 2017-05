Radioflautas 201: Mujeres Bolero y Marchas de la Dignidad

Se ha dicho muchas veces pero los derechos que hoy nos roban no fueron gratis, se lo debemos a la lucha, el sufrimientos y las vidas de los que lucharon antes… por manis no será que en Valencia había 4 convocatorias !!

Hablamos de la huelga general de Brasil de la que nadie habla porque ha sido secundada por más de 40 millones de personas… no vaya a ser que nos den ideas…

En la agenda contamos un montón de citas interesantes para esta semana y hemos disfrutado de la iniciativa de MUJERES BOLERO que han venido Bell Simón y Juan Castillo a presentarnos esta tarde y por último hemos charlado con Toni Carrión que nos informa de la convocatoria de las Marchas de la Dignidad para el sábado 27 de mayo en Madrid y nos toca un par de temas, uno de ellos inédito.

Terminamos dando difusión al video de cámara oculta que se ha hecho de un par de inmobiliarias del barrio. No a la Gentrificación del Cabanyal !!

Música:

– Pan, trabajo y libertad. Gente del Pueblo

– Toma lo que das. Rubens Monasterio

– Morralla. X-Fanekaes

– Ojos Malignos. Mujeres Bolero

– He perdido contigo. Mujeres Bolero

– Semillas. Muerdo

– Abril ’74 de Lluis Llach. Toni Carrión

– Sin título. Toni Carrión

– Luces Azules. Corizonas http://www.ivoox.com/radioflautas-201-mujeres-bolero-marchas-la_md_18435610_wp_1.mp3