En esta edición 944 de El micro ondas, tenemos un programa dedicado a los #cover, las #versiones, con temas de #Soul, #Rock,#hardrock, escuchamos la versión #bluegrass, del clásico “Call me the breeze” de Mr. J.J. Cale, Al Green, U2, Frank Sinatra, Saxon haciendo el tema de C. Croos Ride like the wind, Dylan y muchas más no te lo pierdas.

