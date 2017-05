En esta edición 946 de El micro ondas, hacemos un repaso por la B.S.O. de la pelicula 24 Hours Party People un film de culto dedicado al sonido Manchester de finales de los 70 hasta principio de los 90 desde el #Punk, al #postpunk, al #Tecno, #Hause, escuchamos a bandas como Sex Pixtolds, the Clash, Joy División, New Order, 808 State… Una película dirigida por Michael Winterbolton en 2002, no te lo pierdas dale al “Play” y compartir.

