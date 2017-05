Radioflautas 203: #6añosDe15m

Hasta dentro de 7 años no volverá a coincidir el aniversario de nuestro querido Movimiento 15M con el programa por eso hemos querido quedarnos y hacer nuestro particular homenaje que es un poco lo que es este programa.

Escuchamos algunas de las cosillas que pasaron ayer en la plaza del 15M de Valencia.

Repasamos la agenda social para esta semana.

Y nos traernos a José Luis Sampedro y a Eduardo Galeano que siempre nos ayudan a poner las palabras a nuestras ideas y sentimientos.

Música:

– Me gustan los estudiantes. Versión de Mercedes Sosa

– Diguem No. Raimon

– Pienso, Luego Insisto. Daniel Higiénico

– Mi ídolo de la Democrácia. Señor Mostaza

– Quien demonio eres tú que te has metido en mi facebú. Burguitos

– I Wanna Be Loved By You. Killing Bambies

– Guerrilla Radio. Rage Against the Machine

– Un Mundo Nuevo. Muerdo