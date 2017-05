Les Marxes de la Dignitat convoquen una manifestació estatal a Madrid el 27 de maig

Des del País Valencià eixiran una vintena d’autobusos

Les Marxes de la Dignitat han convocat una manifestació estatal unitària per al proper 27 de maig. La manifestació té com a lema: «pa, treball, sostre, igualtat» que es concreta en les següents reivindicacions:

Per unes pensions públiques dignes i a càrrec dels Pressupostos. No al Pacte de Toledo.

Per l’ocupació i salaris dignes i la renda bàsica. Derogació de les reformes laborals.

Pel no pagament del deute. UE i FMI fora ja d’ací.

Per la defensa dels Serveis Públics com a drets essencials.

Per la llibertat de les persones preses i processades per lluitar. No a la Llei Mordassa.

Contra la corrupció.

Contra el pagament del deute il·legítim i les imposicions de la Troika.

Contra el feminicidi. Per la igualtat de totes les persones.

Contra el TTIP, CETA i altres tractats al servei de les multinacionals.

Les Marxes de la Dignitat tenen previst que isquen una vintena d’autobusos des de diferents localitats valencianes. Les persones que vulguen anar a Madrid es poden posar en contacte amb les assemblees locals de les Marxes de la Dignitat o amb organitzacions com CGT, EUPV o Intersindical Valenciana que estan organitzant el viatge.

El dia 27 de maig sis columnes convergiran a les 17 hores a la Plaça de Neptú de Madrid per iniciar la manifestació que anirà per Cibeles i Gran Via per acabar en la confluència amb la Plaça d’Espanya. La columna del País Valencià es concentrarà en la Plaça Roja de Vallecas per anar caminant fins la la Plaça de Neptú.

València, 15 de maig de 2017