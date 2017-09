El Micro Ondas Especial Johnny Winter 957

En esta edición 957 tenemos un programa homenaje a uno de los grandes #guitarhero, #johnnywinter, repleto de #rhythmblues, , y hacemos un repaso por sus temas fundamentales escuchamos:

TEMA 1- JOHNNY WINTER- Where can you be-

” 2 – JOHNNY & THE JAMMERS- School day blues.

” 3 – ” ” – Baby do.

” 4- JOHNNY WINTER- Bad luck and trouble.

” 5- ” ” – Good mornig little school girld.

” 6- ” ” – Higway 61-

y muchos más…

Share this = Compartir en Correo electrónico

Imprimir



Tweet



Telegram

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado