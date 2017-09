Radioflautas220: Rafa Granell – Autónomos Suicidas – Obrim Fronteres

Comenzamos el programa recordando a nuestro compañero Rafa Granell, fallecido el lunes pasado en un trágico accidente.

Después de las noticias y la agenda social hablamos con Patricia y Ana sobre su loco proyecto “Autónomos Suicidas” que celebra este jueves su segunda convocatoria.

Y terminamos dando voz a las compañeras de Obrim Fronteres-Passatge Segur, Ana, Víctor y Susi, que nos han hecho un repaso de la vergonzosa situación provocada por nuestro gobierno y el resto de Europa al no cumplir con el compromiso y el deber de asilo y acogida de las personas refugiadas.

Música:

– Max Richter. The Blue Notebooks

– L’Horta Sould- Revolutionary

– The-Lyers. All that emotion

– León Benavente. Ánimo valiente

– Lost Tapes. Girls

– Los Planetas. Un buen día

– Calle 13. Pa’l Norte

– Rania y Manuel Delgado. Me quema el aire