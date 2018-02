Radioflautas 236: sobre el comic Día 3, el colegio Cremona y sobre l@s niñ@s soldado con Amnistía Internacional

Comenzamos el programa dando difusión a ciertas noticias que nos han parecido relevantes esta semana.

En el espacio de la Agenda Social, os contamos un montón de cosas interesantes para hacer esta semana.

Hablamos por teléfono con Cristina Durán la autora junto a Miguel Ángel Giner Bou de la novela gráfica “El Día 3” basada en el accidente del metro de Valencia, sobretodo en el libro “Lluitant contra l’oblit” de Laura Ballester.

Hablamos también con Bárbara del CEIP Ciutat de Cremona de Alaquàs que celebran este domingo el 4º aniversario de la Asamblea del Cremona.

Y entre otras cosillas, estrenamos sección con Amnistía Internacional Valencia, compartiendo el estudio hoy con Joan y Pau que nos estuvieron contando la situación que sufren muchos niños y niñas soldado.

Música:

– Or are we?. Baralides

– Kill The Power. Skindred

– Jeunesse lève-toi. SAEZ

– Els guapos són els raros. Manel

– Se acabó tu história. Mississippi

– España Ingobernable. Alberto San Juan y Fernando

– Niños soldado. Ska-P

– Revolucionari. Aspencat

– Obriu les portes. Txarango