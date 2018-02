http://www.ivoox.com/118-panorama-cultureta-lorena-bonet-malafe-alicia-aguilar_md_23820178_wp_1.mp3 Descarrega MP3



Wooooo!! Arroves de talent al programa d’esta setmana!!! no deixem de sorprendre’ns del nivell dels artistes que hi han a Valencia!!!

Hem compartit la música i preciosa veu de Lorena Bonet i el ritme de la fusió dels Malafé que presenten treball (Descarrega-te’l ací)!!

I hem escoltat els poemes de Alicia Aguilar que ens ha ficat els cabells com a escarpies.

I com sempre tota l’agenda cultureta de la ciutat!!

