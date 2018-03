Radioflautas240: sobre ley mordaza, feminismo, refugiados en Serbia y la Marcha por lo Básico

Esta tarde siguiendo con la ola feminista del 8 de marzo nos visitan dos mujeres Carmen Soto de Amnistía Internacional y Rania García de Escuela con Alma.

Con ambas hablamos de feminismo y con Carmen también de la ley mordaza que este mes cumple 3 años promoviendo la inseguridad ciudadana y sobre el último informe presentado a nivel mundial.

Con Rania García hablamos sobretodo también de la situación de los refugiados que se encuentran en las fronteras de Serbia, Croacia y Rumanía y como a través de la pequeña ONG en la que ella colabora, Escuela con Alma, están ayudando a estas personas que viven esta situación tan dramática de la que nadie se quiere hacer eco ni siquiera los medios…

Terminamos el programa hablando con Toni y Maria Pilar que nos saludan desde Valladolid donde se encuentra ahora mismo la Marcha Básica contra el paro y la precariedad que tiene previsto llegar a Madrid el 24 de marzo.

Música:

– Free money. Patty Smith

– Hope there’s someone. Anthony and the Johnsons

– Creen que saben que. Machete en boca

– Putas y maricones. Los Chikos del Maíz

– Nómadas de un mar sediento. Rafa Álvarez y Rania García

– Nunca Mais. David Bautista

– Mis riñones. La Polla Records