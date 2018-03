SENSEMURS. Murals en defensa del territori de La Punta

*fotografías de Juanmi Ponce

Durant el cap de setmana del 10 i 11 de març la plataforma «Horta és Futur No a la ZAL» ha presentat SENSEMURS, 1a Trobada de Muralistes per l’Horta, per reclamar que la zona de La Punta torne a ser verda. Durant els dos dies s’han realitzat recorreguts pels murals que un grup de artistes internacionals ha realitzat durant esta setmana en l’entorn de La Punta.

La trobada de muralistes s’emmarca en la campanya “Aturem la ZAL, Recuperem la Punta”, que, amb el suport de prop de cinquanta entitats veïnals, cíviques, agràries i ambientals, reclama la paralització del Pla Especial de la ZAL que tramita actualment la Conselleria de Territori i Habitatge i que convertiria l’espai actual en un polígon industrial logístic. La campanya pretén recuperar La Punta per al poble i la ciutat, un espai que uneix precisament les dues grans conquestes veïnals dels anys 70: el Jardí del Túria i El Saler-Parc de l’Albufera. A la trobada han participat alguns dels muralistes més reconeguts d’Europa, per tal de donar a conèixer la problemàtica d’aquesta pedania històricament desterrada. El projecte ha rebut el I Premi Còmic i desenvolupament social, atorgat per la Fundació Divina Pastora.

Durant les jornades s’han realitzat murals i instal·lacions públiques en diverses zones de la Punta, que s’han complementat amb diverses activitats culturals i visites guiades durant aquest cap de setmana. Els artistes participants han sigut Aryz, Blu, Borondo, Escif, Hyuro, Daniel Muñoz “SAN”, Sam3 i Elías Taño, entre altres que s’han anat sumant.

La Punta ha de ser el referent d’una nova política territorial

La campanya reivindica el caràcter simbòlic de La Punta, representatiu de com no s’ha de fer la política territorial: sense participació i passant per damunt de terres i vides dels legítims habitants del territori i també del patrimoni. Desenes de famílies varen ser desnonades dels seus habitatges per la força i desarrelades del seu territori de manera violenta i injustificada per les polítiques expansives del Port de València, que projectava una Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). Els desnonats mereixen justícia i reparació. Que la ZAL amb el nou govern continue com estava prevista representa un menyspreu cap aquestes persones i servirà per justificar els abusos.

També es vol recordar que el Tribunal Suprem anul·là en 2015 el Pla Especial de la ZAL, el que ha deixat les mans lliures a l’administració per fer un nou planejament territorial. L’ajuntament i la generalitat tenen doncs una oportunitat d’or per demostrar que volen fer les coses d’un altra manera. Tractar de legalitzar la destrossa i el dolor que provocà l’antic Pla Especial de la ZAL sols servirà per que es produïsquen nous recursos a la justícia i que la ZAL continue paralitzada com els últims deu anys.

Exigim, per tant, un gir en les polítiques dels governs del canvi, que plantegen un nou model de ciutat que mitigue els efectes del canvi climàtic. Eixe disseny passa per conservar i dinamitzar l’horta periurbana i també en connectar els espais naturals, els parcs urbans i l’horta entre ells. La Punta té precisament aquesta funció, i per això tampoc s’entén l’actitud del govern del Botànic, decidida en aquest cas a primar el gris sobre el verd. Reclamem que La Punta recupere la seua funció tradicional com a connexió entre el Parc Natural de l’Albufera i el jardí del Túria, ara ampliat amb el futur parc de desembocadura de Natzaret. Un corredor verd de veritat, no l’estret carril-bici que es proposa, proporcionarà una qualitat de vida millor a la ciutat i especialment als pobles del sud.

Durant la transició es recuperà el Llit del Túria i es paralitzà la urbanització del Saler. Ara, el Túria, el Saler i l’Albufera són un orgull per a València, però cal pensar en un nou horitzó per a la ciutat, que passe per la protecció de l’Horta existent i la recuperació de La Punta com a espai verd. Per justícia i respecte cap a les persones que van ser expulsades i per preservar la qualitat ambiental de la ciutat, La Punta ha de recuperar-se per a València, en forma de horta, parcs, boscos i zones d’esplai ciutadà.

Aquest seria el símbol que una altra manera de fer política territorial és possible, anteposant el patrimoni natural i la dignitat del seus habitants. La Punta és nostra i la volem verda.

València 10-març-2018. Plataforma Horta és Futur No a la ZAL

foto: Radio Malva

Entrevistas en Radio Malva:

http://www.ivoox.com/arrasar-punta-de-nuevo-1-entrevista-a-josep-gavalda-perl-horta-audios-mp3_rf_21024666_1.html

http://www.ivoox.com/arrasar-la-punta-de-nuevo-2-entrevista-a-mireia-vidal-ass-veines-audios-mp3_rf_21024872_1.html

Article: “Com arrasar dues vegades La Punta de València”.

SENSEMURS. Murales en defensa del territorio de la Punta

Durante el fin de semana del 10 y 11 de marzo la plataforma « Horta és Futur No a la ZAL » ha presentado SENSEMURS, 1er Encuentro de Muralistas por la Huerta, para reclamar que la zona de la Punta vuelva a ser verde. Durante los 2 días se han realizado recorridos por los murales que un grupo de artistas internacionales ha realizado durante esta semana en el entorno de la Punta.

El encuentro de muralistas enmarca en la campaña “Detengamos la ZAL, Recuperemos la Punta”, que, con el soporte de cerca de cincuenta entidades vecinales, cívicas, agrarias y ambientales, reclama la paralización del plan especial de la ZAL que tramita actualmente la Conselleria de Territorio y Vivienda y que convertiría el espacio actual en un polígono industrial logístico. La campaña pretende recuperar la Punta para el pueblo y la ciudad, un espacio que une precisamente las dos grandes conquistas vecinales de los años 70: el Jardín del Turia y El Saler-Parque de la Albufera. Al encuentro han participado varios de los muralistas más reconocidos de Europa, con el fin de dar a conocer la problemática de esta pedanía históricamente desterrada. El proyecto ha recibido el I Premio Cómic y desarrollo social, otorgado por la Fundación Divina Pastora.

Durante las jornadas se han realizado murales e instalaciones públicas en varias zonas de la Punta, que se han complementado con diversas actividades culturales y visitas guiadas durante el fin de semana. Los artistas participantes han sido Aryz, Blu, Borondo, Escif, Hyuro, Daniel Muñoz “SAN”, Sam3 y Elías Taño, entre otros que se han ido sumando.

La Punta debe ser el referente de una nueva política territorial

La campaña reivindica el carácter simbólico de la Punta, representativo de cómo no se debe hacer la política territorial: sin participación y pasando por encima de las tierras y viñedos de los legítimos habitantes del territorio y también del patrimonio. Decenas de familias fueron desahuciadas de sus viviendas por la fuerza y ​​desarraigadas de su territorio de manera violenta e injustificada por las políticas expansivas del Puerto de València, que proyectaba una Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Los desahuciados merecen justicia y reparación. Que la ZAL con el nuevo gobierno continúe como estaba prevista representa un menosprecio hacia estas personas y servirá para justificar a los abusos.

También se quiere recordar que el Tribunal Supremo anuló en 2015 el Plan Especial de la ZAL, lo que ha dejado las manos libres a la administración para hacer una nueva planificación territorial. El Ayuntamiento y la Generalitat tienen pues una oportunidad de oro para demostrar que quieren hacer las cosas de otra manera. Tratar de legalizar el destrozo y el dolor que provoca el antiguo Plan Especial de la ZAL sólo servirá para que se produzcan nuevos recursos a la justicia y que la ZAL continúe paralizada como los últimos diez años.

Exigimos, por tanto, un giro en las políticas de los gobiernos del cambio, que planteen un nuevo modelo de ciudad que mitigue a los efectos del cambio climático. Ese diseño pasa por conservar y dinamizar la huerta periurbana y también en conectar los espacios naturales, los parques urbanos y la huerta entre ellos. La Punta tiene precisamente esta función, y por eso tampoco se entiende la actitud del gobierno del Botánico, decidida en este caso en primar el gris sobre el verde. Reclamamos que La Punta recupere su función tradicional como conexión entre el Parque Natural de la Albufera y el jardín del Turia, ahora ampliado con el futuro parque de desembocadura de Nazaret. Un corredor verde de verdad, no el estrecho carril-bici que se propone, proporcionará una mejor calidad de vida en la ciudad y especialmente en los pueblos del sur.

Durante la transición se recuperó el Cauce del Turia y es paralizó la urbanización del Saler. Ahora, el Turia, el Saler y la Albufera son un orgullo para València, pero es necesario pensar en un nuevo horizonte para la ciudad, que pase por la protección de la Huerta existente y la recuperación de la Punta como espacio verde. Por justicia y respeto hacia las personas que fueron expulsadas y para preservar la calidad ambiental de la ciudad, la Punta debe recuperarse para València, en forma de huerta, parques, bosques y zonas de esparcimiento ciudadano.

Este sería el símbolo de que otra manera de hacer política territorial es posible, anteponiendo el patrimonio natural y la dignidad de sus habitantes. La Punta es nuestra y la queremos verde.

València 10-marzo-2018

Plataforma Horta és Futur No a la ZAL

*fotografías de Juanmi Ponce