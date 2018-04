Radioflautas 245: con Ecologistas en Acción y CIES No

Con la conciencia todavía despierta por el día de ayer 22 de abril, Día de la Madre Tierra, recibimos hoy en nuestro programa a dos compañeras de Ecologistas en Acción del País Valencià, Helena Prima y María Vicente, para hablarnos de temas como la energía nuclear, la explotación de salinas de Torrevieja, la gestión de residuos o la contaminación atmosférica.

Para finalizar conectamos telefónicamente con Cristina, miembro de la campaña por el cierre de los CIEs de Valencia que nos repasa la actualidad sobre los centros de internamiento de extranjeros y varias de las novedades de este mes acaecidas sobre estos polémicos centros.

Música:

– T.E.R.R.O.R.I.S.M.O. Riot Propaganda

– Gal y Muerte. Jordi Cassette

– Vete. versión de Los Mocetones

– D’ont Stop Me Now. Queen

– Fire on the montain. ASA

– Resiste y grita. Txarango