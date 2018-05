Radioflautas 249: Cultura Refugiada #NoCallarem

Esta semana tenemos un programa denso de contenido y mucho relacionado con los refugiados y refugiadas. De entrada hablamos telefónicamente con Gian sobre el inminente ingreso de Valtonyc en prisión, y de la concentración del próximo 24 de mayo en la plaza de los Pinazos aqui en Valencia en contra de esta injusticia. Ya en el estudio, Guillerme Bresan nos habla de su proyecto Memorial Samhite, sobre todas las muertes acaecidas en el mar meditarraneo este año, una forma cultural y artística de plasmar esta realidad. Hablamos después con Noemí de la Caravana Obrim Fronteres que sale este julio al sur de Italia recorriendo diversos campamentos de refugiados. Y seguidamente después hablamos con Silvia, profesora asociada en la UPV que nos cuenta como evoluciona la huelga indefinida que mantienen desde hace más de un mes ya, por sus lamentables condiciones de trabajo. Finaliza el programa de hoy con la sección mensual de Gema Ortells “Arriba el telón”, que hoy ha venido acompañada por Begoña García y Raquel Sánchez de la Asociación “Foradrama” que nos hablan de las experiencias que realizan del conocido como ‘teatro del oprimido’, con temas como el de las refugiadas.

Música:

– Perseguidas #NoCallarem #FreeValtonyc. Silvia Tomás i Opoloh

– Governar-nos. Roba Estesa

– La tuerca rap (no al Borbó). Valtonyc

– (feat Fran T., Sara Hebe,l Elphomega…). Los Borbones son unos ladrones

– Lamento Borincano. Caetano Veloso

– Nómadas. Franco Battiato

– Don’t stop me now. Queen

– Com plora la Mar. Joan Dausà