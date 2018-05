El dia 12 de maig diferents associacions de l’Estat espanyol i d’Europa van convocar una jornada de mobilització per reclamar el dret de les veïnes a viure les seues ciutats, a no ser expulsades i a denunciar els constants abusos que patim.

A la nostra ciutat, diferents col·lectius hem convocat una jornada de mobilització per aquest dia sota el lema: «València no està en venda».

Entrevistas realizadas durante la jornada :

Amb aquesta jornada volem:

1. Reclamar el dret a la ciutat on les persones siguem les protagonistes del desenvolupament d’aquesta. Una ciutat de les veïnes, on recuperem el teixit social que hem anat perdent els darrers anys a causa de la mercantilització que hem patit i que ha convertit els nostres barris en parcs temàtics. Demanem,doncs, una ciutat allunyada dels interessos neoliberals i centrada en les persones, que regenere els espais i solars buits i abandonats per donar-los un nou ús comú.

2. Exigir una ciutat verda i sostenible on no se cedisca ni un pam més de terra per interessos especulatius. Les darreres dècades hem anat comprovant com l’Horta de València ha anat desapareixent a causa de la febra especuladora i d’una política d’infraestructures que no respon a les necessitats reals de la societat, i que han acabat en una part important del nostre patrimoni medioambiental i que encara avui dia es manifesta en exemples com el PAI de Benimaclet o l’abandonament dels territoris expropiats de la ZAL de València o l’ampliació innecessària d’autovies. Acabem amb el dogma de creixement a tot cost i abans de construir noves vivendes, deuríem prioritzar l’ús de la vivenda buida i abandonada ja existent. Demanem,doncs, una ciutat que pose en valor el seu patrimoni agrícola, hídric,cultural i històric.

3. Defensar una ciutat on totes les persones, independentment del seu sexe, orientació sexual, origen o nacionalitat, tinguem els mateixos drets i que s’aturen les ràtzies i les expulsions. Reclamem una ciutat que pose en pràctica les reinvidicacions de l’urbanisme feminista posant com a elements claus de la ciutat a les persones grans, els xiquets i xiquetes i les persones amb mobilitat reduïda. Al mateix temps exigim acabar amb el racisme institucional que persegueix els manters o que expulsa les persones migrants dels seus habitatges. Demanem, doncs, una ciutat integradora i inclusiva.

4. Reivindicar una ciutat per a qui l’habita, on s’acaben les expulsions del veïnat dels nostres barris i on es pose fre al constant procés turistificador que viu València i que, entre altres, està provocant un augment considerable del preu dels lloguers. Aquesta febra del turisme està tenint unes conseqüències directes sobre les persones que vivim a la ciutat. Entre d’altres la que observem amb més preocupació és l’augment de la precarització i de la reducció del dret a l’habitatge, per la pujada descontrolada dels preus de lloguer. Reclamem viure en una ciutat pensada per a les veïnes i no per a les persones que ens visiten.