Radioflautas 250: Cabanyal, CIES No, Tigernut…

Esta tarde nos acompaña una antigua compañera de la radio Mery, con ella hemos hecho la rueda de noticias, con noticias como la denuncia de Evaristo o el juicio de Joan Mangues y la agenda social de la semana con citas importantes como la de la campaña por el cierre de los CIES, hablamos esta tarde con Gema, Cristina y Ana; la proyección del documental “Tigernut. La patria de las mujeres íntegras” entrevistamos a Antxon Monforte director del docu y la presentación del libro “Cabanyal Zona Zero. Cròniques de la Resistència (1998-2018)” de Enric Llopis al que entrevistamos también esta tarde.

Música:

– En bandeja de plata. Bunbury

– La última patada. Gatillazo

– Soldarou Bamba. Jade Seck

– Cabalgata de las Walkirias. R.Wagner

– Common hero. The Go! Freaks

– Quan caminàvem. Aspencat

– Miris on miris. Maria Arnal i Marcel Bagés