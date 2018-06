weeeee que be s’ho hem passat!!! molt de flow al 130º Panorama Cultureta!!

Hem compartit la bona ona i el rock fusió dels Peranoia que presenten treball “Solo Temazos”, i la música sensible de l’amiga Ela Vin, que després del seu pas per Mèxic presenta “Danzantes”.

Al micro obert hem escoltat la poesia de Dalila Eslava, i a l’agenda cultureta tots els event per al cap de setmana!!

http://www.panoramacultureta.com/

Agenda Cultureta