Fira Alternativa 2018 “Lluites i Resistències”

La 31a edició es celebrarà els dies 8, 9 i 10 de juny en València

La Fira estarà en el vell llit del Túria (entre els ponts d’exposició i de les flors)

Sota el lema Lluites i Resistències arriba una nova edició de la Fira Alternativa, la que fa 31, i que tindrà lloc el cap de setmana del proper cap del setmana del 8 al 10 de juny entre els ponts de les flors i d’exposició.

L’objectiu d’esta nova edició de la Fira és el de coordinar les diferents lluites que porten els col·lectius socials i organitzacions, amb especial incidència en la defensa del territori, del medi ambient, el feminisme, l’agricultura ecològica, la bona gestió dels residus i contra la turistificació i la despoblació.

La Fira també és una eina de difusió del treball artesanal i l’alimentació ecològica. Al llarg del cap de setmana, les artesanes i les representants d’organitzacions es retroben, parlen dels seus treballs i conviuen en un espai obert a totes i tots. Juntes també comparteixen tasques com ara netejar l’espai entre totes, vigilar, muntar infraestructures, etc. Cal recordar que la Fira no seria possible sense la participació de les voluntàries i voluntaris que col·laboren de manera desinteressada en l’organització de la trobada mitjançant el col·lectiu Calidoscopi, que no rep subvencions ni remunera als i les voluntàries que participen en cada edició.

En la 31a Fira no faltaran les xerrades de temes com l’ecofeminisme o decreixement, entre d’altres; tallers de música, reciclatge i ceràmica, per exemple i actuacions musicals. Enguany actuaran Albuferins, Las mantequilla, Lilit i Dionís, el divendres; Marcel el marcià, Rascanya, Jazzwoman, Leja & the gentlemen, Mundo Chillón, el dissabte; Urbàlia Rurana, la Muixeranga, Pepe Ruiz, Víctor Jimenez Quartet i Pan de capazo, el diumenge.

El col·lectiu Calidoscopi, organitzador de la Fira Alternativa, es va plantejar fa més de 30 anys que este espai era la forma d’expressió i difusió més genuïna i coherent. No són organitzadors de fires, sols sumem forces per organitzar la trobada cada any i plantar la seua llavor. Un trajecte que no hauria estat possible sense totes i tots els que gaudeixen de la Fira Alternativa eixos dies.

“Seguiré sembrant rebel·lia, fins que culla llibertat, perquè mentre jo tape la meua cara, tu tapes la realitat”

Les feministes ens hem fet visibles, de sobte els grans mitjans de desinformació, la telefem i les agendes dels partits polítics s’omplen de discursos sobre feminismes, llaços morats i eslògans patètics i sense sentit, perquè segueixen sense entendre res. Aquest trist intent del sistema per usurpar les nostres idees, per desposseir-nos dels nostres conceptes, dels nostres sentirs, dels nostres cossos… segueix sent una provocació per a totes les feministes organitzades que seguim plantant cara a un sistema criminal que li ha declarat la guerra a la vida. La lluita feminista supera els discursos i les acadèmies, per això aquest desbordament inesperat el passat 8 de Març, perquè ve teixint-se a poc a poc, des de fa molts anys, amb aquesta estratègia de formiguetes, lenta i intensa. I perquè aquesta lluita arrela en les nostres pràctiques i sabers compartits, es nodreix de les nostres relacions i trobades, compartint mirades, abraçant sentiments; germina amb l’acció i la memòria i sobretot es construeix col·lectivament amb la vida, la diversitat, els temps i els espais.

Aquesta Fira Alternativa fem visibles les lluites feministes autònomes que sobreviuen a aquest linxament mediàtic, superant sostres de cristall i bretxes salarials per a fer escac a aquesta aliança patriarcal, capitalista i colonialista, assenyalant i atacant les múltiples violències que sorgeixen d’aquest sistema malalt que es legitima a través de la repressió i de l’apropiació de cossos i territoris. Venim a posar en el entre la vida, a donar importància a les nostres formes de trobar-nos, de cuidar-nos i ser cuidades, de tocar-nos i tocar a les del costat, i sobretot, per a seguir construint juntes espais on contagiar-nos.

http://firaalternativavalencia.com/

https://twitter.com/Firalternativa/

https://www.facebook.com/events/246953885843190/