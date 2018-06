El Micro Ondas Wave Rock 984

Hola en esta edición 984 de El micro ondas, comenzamos celebrando el Cuadragésimo aniversario de la publicación del primer disco en directo de Thin Lizzy “Live and Dangerous” seguimos con los Australianos Electric Mary, también escuchamos el potente Hard Rock de RIVAL SONS, desde California, tiempo para los clásicos estrenos como lo nuevo Johnny Gioeli, – Castronovo, o Michael Thompson Band, Don Barnes y su excelente ” Looking for you, Stardust, desde Budapest y muchas cosas más no te lo pierdas…

