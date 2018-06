En esta edición le damos la bienvenida al verano con un programa muy cálido repleto de sonidos veraniegos empezamos con Jerry Keller y Here come summer, para seguir con Alice Cooper y School Out, Ramstain haciendo un tema surfero , Asia, Don Heley, Joe Satriany, Beach Boys, The Who, Patty Smith… entre otros, dale al play y dale la bienvenida al verano…

