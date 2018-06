INFORME SOBRE EL MOVIMIENTO NOVIOLENTO SIRIO

Informe sobre el movimiento no violento sirio de Nour Salameh

Qué sucede en Siria? ¿Solo hay guerra y destrucción o están ocurriendo más cosas que no conocemos porque no nos llega la información? La propia acción-reacción de la violencia condiciona el modo en el que se informa sobre los conflictos violentos y la mayoría de las veces la información se limita a los hechos violentos. Por eso esta edición quiere ser un altavoz para las acciones noviolentas que se están llevando a cabo en Siria y así contrarrestar el torrente de noticias violentas y que no ofrecen una panorámica real de la situación social del país.

