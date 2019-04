Radioflautas 290: sobre la Mostra del Llibre Anarquista de València i la Plataforma per la Memòria istòrica del PV

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Esta semana repasamos con Mac Collado el programa de la Mostra del Llibre Anarquista en su décimo novena edición, una mostra que año tras año tiene siempre ofrece un buen repertorio de presentaciones de libros y exposiciones.

Y después hablamos con Angel González miembro de la Plataforma por la Memòria Històrica del PV, sobre los avances en la presentación de querellas por torturas y asesinatos durante la dictadura franquista y sobre la exhumación de las fosas de los fusilados en al cementerio de Paterna.

MÚSICA

1. Rosalía y Refree – 14 de Abril

2. Chicho Sánchez Ferlosio – Malditas Elecciones

3. JazzWoman y Tribade – Suavemente

4. Katty Perry – I kissed a girl

5. Black is Beltza – Aurrerakina (trailer)

6. Pájaro Arlot – Cable

7. Songs of Aguirre – Cristales rotos

8. David Trashumante – Tócame (Poesía)

9. Shawn Smith – The Day Brings (live)

10. Lluís a Llach – Campanades a mort

11. Mick Jagger – Godgavemeeveryting