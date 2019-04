El Micro Ondas Behind a Rock Name 1015

En en la edición 1015 del Micro Ondas tenemos tenemos un programa dedicado a las grandes bandas que encontramos tras nombres propios como:

Tema 1- Newman – life to remember

” 2 – Sotto – Freak show

” 3 – Dio – King of rock & Roll

” 4 – Doken – Empires

” 5 – Impelliteri – Hi school revolution

” 6 – Bon Jovi – Living whit the ghost

· 7 – Vandemberg – Rock on

” 8 – Van Halen – She ´s the woman

” 9 – HTP – Cant stop R&R

” 10 – Blackmoore Night – Wild on the wisp

” 11 – Van Zant – Show me

” 12 – Rossinton Collin Band – One good man

” 13 – Rossinton Band – Higway love

y en la contraportada homenajeamos al recientemente desaparecido J.A. Manzano

” 14 – Manzano – El Rock es mi religión

Dale al play y disfruta de la mejor música…

https://www.ivoox.com/micro-ondas-behind-a-rock-name-1015_md_34375173_wp_1.mp3