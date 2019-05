151º Panorama Cultureta, Origens, Tenda, Vociferio, SinNombreCrew

https://www.ivoox.com/151-panorama-cultureta-origens-tenda-vociferio-sinnombrecrew_md_35967655_wp_1.mp3 Descarregar MP3 18 persones a l’estudi per a fer el programa!!! 🤘😎🤘

L’estudi de gom a gom, possiblement la major concentració de TALENT per m2 que hem tingut mai, quina passada!!!

Ens han visitat 2 bandes impressionants Tenda i Origens, que vorem els pròxims anys donant molta guerra als escenaris, tenen talent per arroves!

Hem tingut als SinNombreCrew que ens han parlat dels seus projectes, i a Pedro Verdejo que ens ha convidat al festival de poesia Vociferio!

Cultureta per a tots!

