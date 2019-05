El Micro Ondas Nordic Rock 1019

En esta nueva edición tenemos un programa dedicado a las bandas de Rock Nordico, Scandiaor, y Melodic Rock, y visitamos paises como Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia… y escuchamos a:

1. PRETTY MAIDS- Night Danger ( Denmark )

2. FATE- Lovers ( Denmark )

3. SKAGARACK -Like A Prisioner ( Denmark )

4. NORDIC UNION- The Oder Side (Denmark- Sweden)

5. NORDIC UNION- Walk Me Through The Fire (Denmark-Sweden)

6. RADIOACTIVE – 7 A.M ( Sweden )

7. ALIEN – Unbroken (Sweden)

8. FIND ME- Angel In Blue ( Sweden )

9. BATTLE BEAST- Eden ( Finland )

10. ONE DISERE- Hurt ( Finland )

11. NIGHTWISH – She Is My Sin ( Finland )

12. TNT -As Far As The Eye Can See ( Norway )

13. WIG WAM – In My Dreams ( Norway )

14. DA VINCI- Forever In My Heart ( Norway)

Dale al Play, y disfruta del mejor Rock que llega desde el norte de Europa.