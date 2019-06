Radioflautas 298: Festival VIHSIBLES, Jornadas Mujeres con Voz y Caravana Obrim Fronteres

Recién llegados de la fira alternativa nos traemos una entrevista a las compañeras de Caravana Abriendo Fronteras. Y en el programa de hoy damos difusión a dos eventos super interesantes de esta semana. Hablamos con Paola Larco sobre las Jornadas “Mujeres con Voz” y con Pilar Devesa del Comité Antisida de Valencia sobre el VIHSIBLES Festival, un evento que ante todo busca sensibilizar sobre la diversidad y la salud sexual.

MÚSICA

1. Ladilla Rusa – Princesas

2. Javier Botella – Luck be a Lady

3. Lupe Azcano & Jazz Quintet – Do nothin’ till you hear from me

4. Rebeca Lane – Alma Mestiza

5. Cynthia de Cassette – Carga indetectable

6. Atupa – Èxodes