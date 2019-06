El Micro Ondas Novedades Summer 2019 1024

Hola amigos:

En esta nueva edición de El Micro Ondas, haremos un pequeño repaso por la novedades discográficas publicadas durante el primer semestre de este Año. No olvides suscribirte al bosque perdido del Rock , en IVOOX.

1. LONEDIRER – Fast Train

2. FIRST SIGNAL – Tonight We Are The Only

3. SOTO – Hipermania

4. 99 CRIMES – Rumors

5. LOUD ‘ N NASTY – Stand Strong

6. ROB MORATTI – You Are The One

7. WHITESNAKE – Shut Up & Kiss Me

8. A NEW REGENGE – The Way

9. BLACK STAR RIDER – Another Stage Of

Grace

10. COME TASTE THE BAND – Tied Dawn

11. PERFECT PLAN – That Was Yerterday

12. THE DEFIANTS – Falling For You

13. RAMMSTEIN – Radio

14. AGRESIVA – Rodens In A Wheel