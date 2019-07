El Micro Ondas SUMMER SONG 1025

SUMMER SONG

En esta nueva edición de El Micro Ondas el tema central ..es el verano y las canciones que nos hablan de la temporada estival . No olvides suscribirte al bosque perdido del Rock , en IVOOX.

1. JOHNNY RIVERS – Summer Rain

2. SEALS & CROFT – Summer Breeze

3. AEROSMITH – Girl Of Summer

4. WHITESNAKE – Summer Rain

5. BON JOVI – Summertime

6. BATTLE BEAST – Endless Summer

7. BOB MARLEY -Sun In Shining

8. BANANARAMA – Cruel Summer

9. MICHAEL BOLTON – Summertime

10. JUDAS PRIEST – The Last Rose Of Summer

11. DIO & EDDIE HARDIN – Summer days

12. BOZ SCAGGS- Mr. Sun ( Toto cover)

13. TNT – Indian Summer

JOHN TRAVOLTA

& OLIVIA NEWTON JOHN – Summer days.