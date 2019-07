El Micro Ondas Homenaje Tommy Bolin 1028

En está edición 1028 del Mico Ondas homenajeamos a Tommy Bolin ex guitarrista de Deep Purple entre otros proyectos:

TOMMY BOLIN – TRIBUTE

1. Tommy Bolin- Bustin Out Of Rosey

2. Tommy Bolin – Meaning Of Love

3. Zephyr – Huna Buna

4. Zephyr -Miss Libertine

5. The James Gang- Standing In The Rain

6. Billie Cobham – Quadram 4

7. Tommy Bolin- Jump Back

8. The James Gang- Crusing Down The Highway

9. Alphonse Mouzon – Snow Bound

10. Moxy – Time To Move

11. Deep Purple – You Keep On Moving

12. Deep Purple- Going Home

13. Deep Purple – Wild Dog

14.Tommy Bolin – From the archives Crazed Fandango

15. Tommy Bolin – The Grind

16. Tommy Bolin – You Know you Know.