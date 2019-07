Programa Radioflautas 305: sobre nuestra colaboración con Almería, la Caravana al Sahara y la muerte de Marouan en el CIE

El de hoy no es un programa cualquiera. No solo porque el mes que viene paramos y descansamos, sino porque también marcamos punto y aparte. Héctor Enemigo e Irene FM dejan el programa para que tomen el relevo nuevas generaciones. En cuanto a contenido, contactamos con nuestro colega en las ondas José Luis López, más conocido como Pepe Céspedes, para hablar de nuestra colaboración conjunta. Entrevistamos a Vicente Carro y Emilia Natcher sobre la Caravana al Sáhara que planean sacar adelante. Cerramos con Xavi Torregrosa puntual en su sección mensual de la campaña CIEs NO, denunciando la muerte de Marouane Abouobaida.

MÚSICA

1. Eskorbuto – Es un crimen

2. ZOO – Ventiladors

3. Ismael Serrano – Un hombre espera en el desierto

4. Tiken Jah Fakoly & Los Soprano – Ouvrez les frontièrs