Weeeee, programa a tope de flow!!

Hem compartit la música i l’energía de Doudou Nganga que ens ha mostrat com fer música en casi qualsevol cosa! hem descubert a Lucía Zambudio, un diamant en brut que d’ací no res farà el seu primer concert, i a Elektra Ndk i Calle Quevedo que ens han mostrat part de l’escena DJ de Valencia!

La poesía ha sigut a carrec de Omaya que ens ha ficat els pels de punta!!

Cultureta per tots!!

